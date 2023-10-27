تراند اليوم : مصر تكشف عن نتائج التحقيق بشأن مصدر الصاروخ والطائرة التي ضربت طابا ونويبع

صحيفة الخليج 365: كشف المتحدث العسكري المصري، الجمعة، تفاصيل ونتائج التحقيقات التي جرت بعد سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار في طابا.

وقال المتحدث العسكري في بيان: "في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا. وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال".

وتابع: "تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا".

وأضاف: "جاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف اعمال تامين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".