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محمد الفلاح - موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري، يواجه الزمالك،نظيره إنبى في المباراة المقرر لها اليوم الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى nile في لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة جيدة تحسن موقفه في الجدول.

وقدّم الفارس الأبيض أداءً استثنائيًا أمام سموحة في الجولة الماضية جعله يفوز بخماسية، ومعها تصل آمال الجماهير إلى عنان السماء.

ولطالما كان إنبي ندًا صعبًا للكبار في مصر، وليس أدل على ذلك من أن الزمالك فشل في الفوز عليه الموسم الماضي، حيث تعادل معه ذهابًا 1-1 وخسر إيابًا 0-2.

وللمرة الأولى منذ مدة، تبدو قائمة الزمالك مكتملة الصفوف، وبعد الأداء المميز أمام سموحة، تحفز كافة الأمور كتيبة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على تحقيق النقاط الثلاث.

موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

ينتظر جمهور القلعة البيضاء ميعاد مباراة الزمالك اليوم الجمعة، لمتابعة أحداثها مع بداية انطلاق صافرة حكم اللقاء معلنة بداية المباراة وحتى النهاية.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره انبي في مواجهة نارية الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتذاع مباراة الزمالك وانبي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الكويت وقطر والسعودية، والساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري 2024

كالعادة، مباراة الزمالك وإنبي ستكون منقولة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة المرتقبة بين الزمالك وإنبي عبر شاشة قناة "OnTime Sports HD 1" المفتوحة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري 2024

قناة "أون تايم سبورتس" المصرية متاحة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الآتي:

تردد قنوات أون تايم سبورت على نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

تشكيل الزمالك اليوم

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي.

الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا ومحمود شيكابالا.

الهجوم: أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومصطفى شلبي.

تشكيل إنبي ضد الزمالك

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد حامد -أحمد كالوشا- أحمد صبيحة- مصطفى دويدار.

خط الوسط: زياد كمال- عبدالرحمن عماد- مودي ناصر- محمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد أمين أوفا- رفيق كابو.

ترتيب الزمالك وإنبي في جدول الدوري العام

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل إنبي المركز الـ11 برصيد أربعة نقاط.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري 2024

يحرص الجمهور على معرفة القناة التي من خلالها يمكنهم متابعة اللقاء بشكل حصري، قبل الموعد المحدد لبداية اللقاء، وذلك ليتمكنوا من ضبط الساعة والتلفاز لمتابعة أحداث المباراة.

سيكون البث المباشر لمباراة الزمالك وإنبي متاحًا بصورة مجانية على موقع "يوتيوب" من خلال الحساب الرسمي لقناة كورة بلس.

ودرس الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين إنبى من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بمبارياته ووقف على كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

على الجانب الأخر يدخل فريق إنبى المباراة طامحًا في تحقيق نتيجة إيجابية،منتشيًا بالفوز الذى حقه على البنك الأهلى في الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى nile خاصة أن الفريق البترولى يرغب في تحسين موقعه في جدول الدورى.