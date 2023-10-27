شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يصدم جماهير الزمالك بتصريح مثير بعد الخسارة من إنبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق حازم إمام لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق على الخسارة التي مني بها المارد الأبيض من نادي إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

تصريحات حازم إمام

وفي الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة عبر قناة أون تايم سبورت المصرية قال حازم إمام أن إنبي قام بدراسة الزمالك أكثر واستفاد من المشاكل التي ظهرت على لاعبي نادي الزمالك".

وأضاف:" أوسوريو مدرب الزمالك لم يدرس نادي إنبي بصورة جيدة والهجوم كان ضعيف للغاية والدفاع كان به مجموعة من الكوارث وعلى الرغم من أن إنبي أحرز هدفين أضاع اكثر منهم".

وأكمل:" الزمالك لا يمتلك المقاومات الخاصة باللعب على البطولة خلال الموسم الجاري حال لم يقم بتدعيم النادي بصفقات جديدة وخسر الدوري المصري الموسم بنفس السيناريو".

وأنهى:" اللاعبون اليوم من كثرة الحديث عنهم عقب المباراة الماضية أمام سموحة التي حققوا فيها الفوز بنتيجة 5-1 على سموحة خسروا اليوم بسبب هذا الأمر".