شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أول تعليق من أوسوريو بعد خسارة الزمالك من إنبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن الخسارة التي مني بها فريق على يد نادي إنبي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ماذا قال أوسوريو عقب خسارة الزمالك من إنبي

وفي المؤتمر الصحفي الذي يعقب المواجهة قال أوسوريو أن الزمالك سيطر على المواجهة بشكل كبير واستحوذا لكنهم خسروا في النهاية بكرة ثابتة.

وأضاف:" سبق وأن تلقينا هدف من كرة ثابتة على الرغم من وجود سبعة لاعبين داخل منطقة الجزاء مقابل أربعة لاعبين فقط من الفريق المنافس".

وإستكمل:" ظهرت بعض المشكلات الواضحة في التمركز وسوف نعمل الفترة القادمة على شرح مثل هذه الأمور في التدريبات".

وأنهى:" لعبنا المباراة الماضية بثلاثة لاعبين في الدفاع وقمنا بالفوز بخماسية واليوم لعبنا برباعي وخسرنا وكان علي أن العب بثنائي هجومي بعد التأخر بالهدف الثاني لمحاولة العودة".