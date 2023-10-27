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محمد الفلاح - اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ كاف ” اليوم الجمعة أفضل خمسة أهداف تم تسجليها في النسخة المستحدثة بطولة دوري السوبر الافريقي.

كاف يختار أفضل أهداف السوبر الأفريقي

وقام الكاف بإختيار هدف رضا سليم لاعب النادي الأهلي في شباك سيمبا وهدف فوفانا نجم مازيمبي في الترجي التونسي بجانب هدف أسامة بوجرة في شباك الفريق الكونغولي.

ولم تقتصر اختيارات الكاف على الثلاثة أهداف فقط بل اختاروا هدف يحيى عطية الله في شباك انيمبا النيجيري ومارسيلو اليندي لاعب ماميلودي صن داونز في شباك بيترو أتلتيكو الأنجولي.

ومن المُنتظر أن يلعب الأهلي ضد صن داونز في نصف النهائي الأول من البطولة بينما يلاقي الترجي فريق نادي الوداد المغربي لمعرفة هوية الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية التي تقام في شهر نوفمبر القادم.