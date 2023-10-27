اخبار السعوديه

عاجل.. ضربة موجعة لنادي الزمالك بعد الخسارة من إنبي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ضربة موجعة لنادي الزمالك بعد الخسارة من إنبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضربة موجعة وذلك عقب الخسارة التي مني بها رجال أوسوريو من إنبي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة .

شلبي يتوجه إلى المستشفى.. ويضع قدمه في جبيرة

وعقب نهاية المواجهة توجه مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك بالتوجه لواحدة من المستشفيات في القاهرة عقب خروجه من المواجهة التي جمعت فريقه بالنادي البترولي في الدقيقة الرابعة والثمانين بسبب الاصابة ولعب بدلًا منه سيد عبد الله .

وعلم وقع سبورت 365 أن مصطفى شلبي خضع لفحص طبي بحضور الطبيب محمد أسامة وتقرر وضع القدم اليمنى في جبيرة وسيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.

ويستعد نادي الزمالك لخوض مباراة قوية ضد نادي زد يوم الرابع من شهر نوفمبر في الجولة السادسة من بطولة دوري نايل.
 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا