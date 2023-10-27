شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ضربة موجعة لنادي الزمالك بعد الخسارة من إنبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضربة موجعة وذلك عقب الخسارة التي مني بها رجال أوسوريو من إنبي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

شلبي يتوجه إلى المستشفى.. ويضع قدمه في جبيرة

وعقب نهاية المواجهة توجه مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك بالتوجه لواحدة من المستشفيات في القاهرة عقب خروجه من المواجهة التي جمعت فريقه بالنادي البترولي في الدقيقة الرابعة والثمانين بسبب الاصابة ولعب بدلًا منه سيد عبد الله نيمار.

وعلم وقع السعودية سبورت 365 أن مصطفى شلبي خضع لفحص طبي بحضور الطبيب محمد أسامة وتقرر وضع القدم اليمنى في جبيرة وسيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.

ويستعد نادي الزمالك لخوض مباراة قوية ضد نادي زد يوم الرابع من شهر نوفمبر في الجولة السادسة من بطولة دوري نايل.

