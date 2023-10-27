شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من كولر لمحمد الشناوي من أجل تفادي خماسيات صن داونز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعطى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي مجموعة من التعليمات الخاصة لحارس مرماه محمد الشناوي عقب المواجهة المرتقبة التي يخوضها المارد الأحمر ضد فريق نادي صن داونز الجنوب افريقي في نصف نهائي ذهاب دوري السوبر الافريقي.

كولر يعقد جلسة خاصة مع الشناوي ومدافعي الأهلي

ويعقد كولر مع الشناوي مجموعة من الجلسات المستمرة لنقل مجموعة من التعليمات الفنية بجانب عقده جلسات مطولة من لاعبي الخط الخلفي للتغلب على أي من المشكلات التي قد تطرأ خلال تلك المواجهة المرتقبة.

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ويحاول الأهلي الخروج بشباك نظيفة قدر الامكان من جنوب افريقيا خاصةً أن الاعلي سبق وأن استقبل خمسة أهداف في مباراتين سابقتين في 2019 والموسم الماضي.