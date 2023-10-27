شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يحسم القمة ويحقق الفوز على الأهلي في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز على حساب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024.

الهلال يحسم القمة ويحقق الفوز على الأهلي

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم فريق الهلال بهدفين دون رد حيث سجل سافيتش الهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة الأولى، وفي الدقيقة السابعة والثلاثين سجل الكسندر ميتروفيتش الهدف الأول وهدف التعادل.

وبعدها حاول لاعبى فريق الأهلي لتسجيل هدف التعادل ولكن مر الوقت دون جديد لينتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة وفي الدقيقة الثامنة والخمسين سجل الان سانت ماكسيمين الهدف الأول وهدف العودة لتشتعل المباراة بقوة، وحاول لاعبى الأهلي لتسجيل هدف التعادل ولكن دون جديد.

وفي الدقيقة الرابعة والثامنين سجل مدافع الأهلي إيبانيز دا سيلفا هدف في مرماه لتنتهى المباراة بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.