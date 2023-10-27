شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الهلال والأهلي اليوم الجمعة في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نستعرض لكم أهداف مباراة الهلال والأهلي والتي كانت اليوم الجمعة الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجارى في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي والتي كانت على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

أهداف مباراة الهلال والأهلي اليوم الجمعة

وأنتهت أحداث المواجهة بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المواجهة التي كانت نارية طوال أحداث المباراة.

وسجل أهداف الهلال في البداية سيرجي سافيتش في الدقيقة الأولي، والكسندر ميتروفيتش في الدقيقة السابعة والثلاثين ودا سيلفا هدف في مرماه في الدقيقة الرابعة والثامنين.

بينما سجل هدف الأهلي الوحيد الان سانت ماكسيمين في الدقيقة الثامنة والخمسين.

جدير بالذكر أن الكسندر ميتروفيتش أضاع ركلة جزاء في الدقيقة السادسة والعشرين حيث تصدي لها الحارس إدوارد ميندي.