شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري روشن السعودي بعد مباراة الهلال والأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة ماهو ترتيب دوري روشن السعودي بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والأهلي والتي كانت اليوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجارى.

فوز الهلال على الأهلي

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز على الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف حيث سجل أهداف المواجهة كلًا من الكسندر ميتروفيتش وسافيتش ودا سيلفا في مرماه، بينما سجل هدف الأهلي الوحيد الان سانت ماكسيمين.

ترتيب دوري روشن السعودي

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق الهلال إلى النقطة رقم 29 في المركز الأول في سلم ترتيب دوري روشن السعودي بينما يتجمد رصيد الأهلي عند النقطة رقم 22 في المركز الخامس وجاء ترتيب الدوري على النحو التالى:

1- الهلال: 29 نقطة

2- التعاون: 24 نقطة

3- الفتح: 23 نقطة

4- النصر: 22 نقطة

5- الأهلي: 22 نقطة

6- الاتحاد: 21 نقطة

7- الاتفاق: 17 نقطة

8- الفيحاء: 14 نقطة

9- ضمك 13 نقطة

10- الوحدة: 13 نقطة

11- الشباب: 12 نقطة

12- الرياض: 11 نقطة

13- الخليج: 10 نقاط

14- الطائي: 10 نقاط

15- الأخدود: 7 نقاط

16- أبها: 7 نقاط

17- الحزم: 7 نقاط

18- الرائد: 5 نقاط