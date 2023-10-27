شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز على الأهلي.. موعد مباراة الهلال القادمة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والسعودية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الهلال القادمة والقنوات الناقلة لتلك المباراة المرتقبة بين الفريقين.

موعد مباراة الهلال القادمة

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الهلال القادمة ضد الحزم يوم الأثنين المقبل الموافق الثلاثين من شهر أكتوبر الجارى في إطار دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

وتنطلق مباراة الهلال والحزم في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وكان فريق الهلال قد حقق الفوز على الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في قمة الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي.

طرابزون سبور يتلقى خبرًا سارًا بشأن تريزيجيه ترتيب دوري روشن السعودي بعد مباراة الهلال والأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الهلال القادمة

وتنقل فعاليات مباراة الهلال القادمة ضد الحزم عبر قناة SSC HD1 الناقل الوحيد لمباريات البطولة.