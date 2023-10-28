تراند اليوم : أميركا تقترح على إسرائيل خطة بديلة لـ "الهجوم البري " على غزة

صحيفة الخليج 365: قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن 5 مسؤولين، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحث إسرائيل على إعادة التفكير في خططها لشن هجوم بري كبير في قطاع غزة، واستبدال ذلك باستخدام الطائرات وقوات العمليات الخاصة التي تنفذ غارات دقيقة ومحددة على أهداف وبنية تحتية عالية القيمة لحركة حماس.

وذكر المسؤولون إن إدارة بايدن قلقة للغاية بشأن التداعيات المحتملة لهجوم بري كامل، ويشككون بشكل متزايد في أنه سيحقق هدف إسرائيل المعلن المتمثل في القضاء على حماس كما أنه يعرقل المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح ما يقرب من 200 رهينة، ومن المحتمل أن يكون من بينهم بعض الأميركيين، فضلا عن سقوط العديد من الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين وكذلك الجنود الإسرائيليين، مما قد يؤدي إلى تصعيد كبير للأعمال العدائية في المنطقة.

وأشار المسؤولون إن الأميركيين يعتقدون أن عملية الاستهداف الدقيق ستكون أكثر ملاءمة لمفاوضات الرهائن، وأقل احتمالاً لعرقلة تسليم المساعدات الإنسانية، وأقل فتكاً في كلا الجانبين، وأقل احتمالاً لإثارة حرب أوسع في المنطقة.