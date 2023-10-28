تراند اليوم : صحيفة أمريكية تكشف عن تحذير سعودي لأمريكا من هجوم إسرائيل البري على غزة

صحيفة الخليج 365: قالت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن المسؤولين السعوديين حذروا الولايات المتحدة من أن عملية برية إسرائيلية محتملة في قطاع غزة ستؤدي إلى "عواقب كارثية" بالنسبة للشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي ومصادر مطلعة أخرى قولهم، إن كبار المسؤولين السعوديين نقلوا "مواعظ قوية" للمسؤولين الأمريكيين في العديد من المشاورات، محذرين من أن عملية برية "ستتحول إلى كارثة بالنسبة للمنطقة بأسرها".