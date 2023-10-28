شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تطوير محمية الملك سلمان تكرّم 9 فائزين بمسابقة "إرث" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية اليوم، الفائزين بمسابقة جائزة "إرث" للتوثيق البصري لجميع عناصر المحمية بحضور الرئيس التنفيذي للمحمية عبدالله بن أحمد العامر وعدد من القيادات بالهيئة والإعلاميين بمدينة تبوك.

وتضمن الحفل عرضاً مرئياً عن المحمية وعن مسيرة الجائزة والمتسابقين ولجنة التحكيم، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب لعرض جميع الصور الفائزة وبيانات المتسابقين للموسم الأول لهذه الجائزة.

نتائج المسابقة

عقب ذلك تم الإعلان عن نتائج المسابقة، ففي محور الحياة الفطرية والمناظر الطبيعية (المناطق المغلقة) فاز بالمركز الأول عبدالله بن عبدالعزيز العيدي وجائزة قدرها 30000 ريال، فيما فاز بالمركز الثاني إبراهيم ياسين بن عبدالغني سرحان وجائزة قدرها 20000 ريال، وحصل على المركز الثالث مازن لقمان بن أحمد شفيع، وجائزة قدرها 10000 ريال.

وفي محور ملف مصور، حصل على المركز الأول نادر فهد رضاء الشمري، وجائزة قدرها 40000 ريال، وحصل على المركز الثاني فرحان سعود فرحان الشمري وجائزة قدرها 30000 ريال، وحصل على المركز الثالث رشيد بن صالح البغيق وجائزة قدرها 20000 ريال.

وفي محور التراث والآثار والحياة الفطرية والمناظر الطبيعية (المناطق المفتوحة) فقد حصل على المركز الأول عبدالله فضل عبدالله النجم وجائزة قدرها 30000 ريال، وحصل على المركز الثاني فيصل صالح الجريفاني وجائزة قدرها 20000 ريال، وحصل على المركز الثالث دحيم سالم دحيم الدحيم، وجائزة قدرها 10000 ريال.