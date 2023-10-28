شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخسارة أمام الهلال.. موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الأهلي القادمة وذلك بعد الخسارة أمام الهلال اليوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجارى في إطار منافسات دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القادمة ضد أبها في إطار منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على ستاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق مباراة الأهلي القادمة ضد أبها في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية وفي تمام العاشرة بتوقيت الإمارات.

وكان فريق الأهلي قد تلقى هزيمة مدوية على يد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في بطولة دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها

وتنقل فعاليات مباراة الأهلي وأبها عبر قناة SSC HD1 الناقل الوحيد لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.