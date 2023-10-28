شكرا لقرائتكم خبر عن احذر تناول القرنفل بهذه الحالة مهما كان الأمر!!.. قد تفقد أغلى ما تملك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر القرنفل من التوابل المتوافرة طوال السنة فى المحال والسوبر ماركت، والنوع الجيد من ثمار القرنفل تنبعث منها رائحة ذكية عندما يتم الضغط عليها بين إصبعي السبابة والإبهام. من الأفضل شراء الثمار الكاملة بدلاً من المطحونة، ويتم شرائها بسيقانها وسبلاتها.

وعلى الرغم من استخدامتها الواسعة وفوائده الجيدة التي تعالج الكثير من الأمراض الخطيرة ، الا ان الإفراط باستخدام ثمار القرنفل له عواقب وخيمة على الصحة ، قد تصل في اغلب الاحيان الى درجة عالية من الخطورة.وتناول كميات كبيرة من الأطعمة التي يدخل فى إعدادها القرنفل يسبب تهيج فى الجهاز الهضمي واضطرابات الجهاز العصبي المركزي، لذا على الأشخاص التي تعانى من قرحة فى المعدة أو التهاب القولون التقرحي لابد من تجنبهم ثمار القرنفل كلية فى الأطعمة ، كما ينبغي تجنب تناول القرنفل أثناء حمل المرأة.تناول ملعقتين من زيت الزيتون و 6 حبات من القرنفل في غرفة النوم مرتين في الأسبوع وشاهد ما الذي سيحدث لك.. معجزة أذهلت الأطباءأثبت العلم الحديث والدراسات والأبحاث التي أجريت في وقتنا الحاضر، فاعلية الكثير من المواد الطبيعية التي تستخدم منذ العصور القديمة في الطب البديل، لمعالجة بعض المشاكل الصحية التي يعاني منها الإنسان، والوقاية من الكثير من الأمراض.

ويتربع زيت الزيتون والقرنفل على قائمة المواد الطبيعية التي تستخدم في الطب البديل، وأثبت العلم الحديث فاعليتها وقدرتها على معالجة بعض الأمراض والوقاية منها.أثبت العلم الحديث والدراسات والأبحاث التي أجريت في وقتنا الحاضر، فاعلية الكثير من المواد الطبيعية التي تستخدم منذ العصور القديمة في الطب البديل، لمعالجة بعض المشاكل الصحية التي يعاني منها الإنسان، والوقاية من الكثير من الأمراض.

ويتربع زيت الزيتون والقرنفل على قائمة المواد الطبيعية التي تستخدم في الطب البديل، وأثبت العلم الحديث فاعليتها وقدرتها على معالجة بعض الأمراض والوقاية منها.وفي هذا التقرير سنقدم لكم طريقة مزج زيت الزيتون مع القرنفل، وتعزيز فائدتهم لجسم الإنسان، ولكن قبل ذلك دعونا أولاً نتعرف على زيت الزيتون والقرنفل.

أولاً زيت الزيتون

يستخدم زيت الزيتون منذ العصور القديمة في علاج الكثير من المشاكل الصحية، وهو غني بالفوائد الصحية لجسم الإنسان، نظرا لإحتوائه على بعض الفيتامينات و المركبات الطبيعية مثل الصوديوم و البوتاسيوم والأحماض الدهينة المشبعة التي أتبتث الدراسات العلمية فوائدها على صحة القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى تأثيره المباشر على الصحة الجسدية بصفة عامة.

القيمة الغذائية لكل ملعقة كبيرة من زيت الزيتون:

-السعرات الحرارية 119 (499 كيلوجول).

-مجموع الدهون 13.5 جم 21٪.

-الدهون المشبعة 1.9 جم 9٪.

-الدهون المتعددة غير المشبعة 1.4 جم.-الدهون الأحادية غير المشبعة 9.8 جم.

-صوديوم 1 مجم.

-إجمالي الكربوهيدرات 11جم.

-الألياف الغذائية 2 جم.

-السكريات 0 جم.

-البروتين 0 جم.

-كالسيوم 1 مجم.

البوتاسيوم 1 مجم.

-الحديد 1 مجم.

-فيتامين أ 0 ملغ.

-فيتامين سي 0 ملغ.

0 ملغ.

-فيتامين سي 0 ملغ.

ثانيا القرنفل

يعتبر القرنفل من أشهر الأعشاب المستخدمة في الطب البديل منذ العصور القديمة، فهو غني بالمعادن والفيتامينات المهمة والبروتينات المفيدة جدًا للجسم، وقد أثبتت الدراسات العلمية في وقتنا الحاضر فاعليته في معالجة الكثير من المشاكل الصحية.وتعد جزر الملوك بأندونيسيا وجنوب الفلبين، هي الموطن الأصلي لشجرة القرنفل التي يبلغ متوسط ارتفاعها من 8 إلى 12 متراً. كما أنها تزرع في العديد من البلدان، أهمها تنزانيا ومدغشقر وجبال الأنديز والبرازيل.

القيمة الغذائية لكل 100 جرام من القرنفل:

-الماء9.87 مليلتر.

-السعرات الحرارية 274 سعرة حرارية.

-الكربوهيدرات65.53 جرام.

-السكريات2.38 جرام.

-الالياف الغذائية33.9 جرام.

-البروتين5.97 جرام.

-الدهون13 جرام.

-الكالسيوم632 مليجرام.

-الفسفور104 مليجرام.-الفسفور104 مليجرام.

-الحديد11.83 مليجرام.

-المغنيسيوم259 مليجرام.

-الصوديوم277 مليجرام.

-البوتاسيوم1020 مليجرام.

-الزنك2.32 مليجرام.

-النحاس0.368 مليجرام.

-المنغنيز60.127 مليجرام.

-السيلينيوم7.2 مليجرام.

-فيتامين ج0.2 مليجرام.

-فيتامين ب0.158:1 مليجرام.

-فيتامين ب 0.22:2 مليجرام.

-فيتامين ب 1.56:3 مليجرام.

-فيتامين ب 0.509:5 مليجرام.

-فيتامين ب 0.391:6 مليجرام.-فيتامين ب 0.391:6 مليجرام.

-الفولات25 ميكروجرام.

الكولين37.4 مليجرام.

-فيتامين أ160 وحدة دولية -البيتا.

-كاروتين45 ميكرو جرام.

-فيتامين ه8.82 مليجرام.

-فيتامين ك141.8 ميكرو جرام.

فوائد مزيج القرنفل وزيت الزيتون :

- يساهم في الحد من ارتفاع الكوليسترول والتخلص من السمنة:

يساعد كلا من زيت الزيتون والقرنفل على التقليل من مستوى الكوليسترول الضار، والتقليل من فرصة الإصابة بالسمنة، حيث يحتوي كلا منهما على مركب بيتابيست اترول، الذي يمنع امتصاص الكوليسترول بصورة جزئية من الأمعاء الدقيقة، كما يساعد على إمتصاص أيونات الكالسيوم ، والمغنيسيوم، والحديد.- يعالج الإمساك:

حيث يعتبر القرنفل وزيت الزيتون ملينان طبيعيان، ويساعدان على الهضم بشكل أسرع، لذلك ينصح باستخدام هذا المزيج لعلاج الإمساك والتخلص منه في وقت قصير.

- يعالج ويسكن آلام الفم والأسنان.

كما أن المزيج له فوائد ثانوية أخرى ويستخدم في معالجة العديد من الأمراض، أهمها :

- معالجة التهابات الأذن الوسطى.

- يعالج اليرقان وانتفاخ البطن.

- يعالج ألم الرأس الشديد.

- فاتح للشهية.

- مقوي عام للجسم.

- يعالج هشاشة العظام.

- يخفف الحمى. - يخفف الحمى.

- يعقم ويطهر المعدة.

- يعالج الإحتباس ويدر البول.

- يقوي المعدة والقلب والكبد ويحمي الدماغ.

- يساهم في علاج السل والروماتيز.

غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الجسم من مختلف الأمراض الخطيرة المرتبطة بالقلب والكلى.

- يعالج الربو ومشاكل الجهاز التنفسي.

كيف يتم تحضير مزيج القرنفل وزيت الزيتون؟

المكونات:

- 6 حبات من القرنفل.

- كوب ماء ساخن.

- ملعقتين من زيت الزيتون.التحضير والاستخدام

- نقوم بنقع حبات القرنفل في كوب الماء الساخن وتغطية الكوب جيدا لمدة عشر دقائق.

- نرفع الغطاء عن الكوب ونصفي منه حبات القرنفل.

- نمزج ملعقتين من زيت الزيتون مع منقوع القرنفل في الماء.

- يمكن إضافة ملعقة عسل لتحسين طعم المزيج.

- يتم شرب المزيج قبل النوم بنصف ساعة، ويفضل تناوله مرتين في الأسبوع، ولكن لا يمكن تكرار ذلك لمدة أسبوعين متتاليين.

فوائد عامة لزيت الزيتون

أثبتت الدراسات العلمية أنّ لزيت الزيتون قدرة هائلة على تعزيز وظائف القلب بشكل فعال وقد نشرت مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب دراسة حديثة في هذا الصدد حيث أثبتت هذه الدراسة أن تناول ملعقة واحدة من زيت الزيتون بمقدار 13.5جرام يوميا تعمل على وقاية القلب من مختلف الأمراض التي قد تصيبه وتؤدي إلى تقليل خطر الوفاة الناتجة عن أمراض القلب. كما نشر باحثون أخرون من جامعة هارفارد دراسة أجروها على مجموعة من الناس يستخدمون زيت الزيتون باستمرار على مدى 30عاما خلصوا فيها إلى أن الناس الذين يستخدمون زيت الزيتون أقل عرضة لخطر الوفاة الناتج عن أمراض القلب من أولئك الذين لايتناولون زيت الزيتون إطلاقا.

وأشارات الدراسة إلى أن الذين يتناولون زيت الزيتون باستمرار يقل لديهم خطر الوفاة الناجمة عن أمراض القلب بنسبة تبلغ 19%عن أولئك الأشخاص الذين لايتناوله كما أن من شأن زيت الزيتون أيضا أن يقلل من نسبة الوفاة الناجمة عن أمراض السرطان والجهاز التنفسي والسكتة الدماغية بنسب متفاوتة بالإضافة إلى تقليل نسبة الإصابة بالزهايمر لدى الناس.

وعادة ماينصح الأطباء الناس باستبدال الدهون والزيوت بزيت الزيتون وذلك لاحتوائه على قيمة غذائية عالية نتيجة المركبات والعناصر المهمة التي يحتويها والتي يحتاجها الجسم بشدة للقيام بوظائفه على أكمل وجه.

ولاتقف فوائد زيت الزيتون عند هذا الحد إذ يمكن استخدامه في علاج أمراض كثيرة في الجسم والقضاء على مشكلات مهمة حيث يستخدم كوسيلة علاجية وتجميلية رئيسية وذلك لدخوله في تركيب معظم الوصفات الطبية والخلطات التجميلية خصوصا تلك المتعلقة في علاج مشاكل الشعر والبشرة. ومن الفوائد العامة لزيت الزيتون مايلي:

معالجة أمراض السمنة

2-تحسين صحةالشعر.

3-تقوية الجهاز المناعي.

4-القضاء على مشاكل الشعر.

5-التقليل من احتمالية الإصابة بسرطان الجلد.

6- معالجة تشنجات المعدة.

8-تسهيل عملية الهضم.

9-تعزيز لصحة المرارة.

10- معالجة أمراض القولون.

11- القضاء على الإلتهابات.

12-تنظيم السكر في الدم