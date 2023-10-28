شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط أساسية تضعها السعودية لزواج المطلقات ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشرت احدى المجلات السعودية عن الشروط التي قامت بفرضها مجموعة الفتيات حاملات الجنسية السعودية على كتابتها وذلك في عقود الزواج. ووفق التقرير، فإن من أهم الشروط السماح لهن بالعمل في وظائف مختلطة والطلاق في حالة رغبة الزوج بالتعدد إضافة إلى عدم إدخال التلفزيون البيت.

ونقلت الصحيفة عن أن المأذون الشرعي، قوله إن بعض الزوجات يشترطن على الزوج عند عقد النكاح الحفاظ على الصلاة بجانب الشروط السابقة. ويشترط بعض الأزواج على زوجاتهم المطلقات بأن يتركن أبناءهن، عند عوائلهن وألا ينتقلن معهن إلى بيوت الزوجية.

وكشف العصيمي على أنه وفقا لهذه الشروط يكون للزوجة الحق في طلب الطلاق إذا خالف زوجها أي من هذه الشروط الأساسية والمقبولة، ولكن بالنسبة للشروط الثانوية في هذه الحالة يحول الزوجان إلى لجنة الصلح.

ووفقا لما قاله المأذون الشرعي أحمد العيسي لـ"الرياض"، إنه صادف شروطا أخرى أيضا للنساء مثل الشرط على الزوج أن يكون لديه بيت شرعي، ومواصلتهن للدراسة، ورفض تعدد الزوجات، والحق في العمل.