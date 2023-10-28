تراند اليوم : تزامناً مع القصف الجوي.. عبور الآلاف من الجنود الإسرائيليين الحدود إلى قطاع غزة

صحيفة الخليج 365: أفادت أنباء أن الآلاف من جنود الجيش الإسرائيلي عبروا الحدود إلى قطاع غزة وأن الاجتياح البري قد بدأ بالفعل الآن تزامناً مع القصف الجوي.

وكثفت إسرائيل غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت والاتصالات انقطاعات بشكل كامل في القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية فجر اليوم السبت، أن أكثر من 100 شخص قتلوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا متعدد الطوابق كان يأوي نازحين في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.