تراند اليوم : بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة توافق على مشروع بشأن وقف إطلاق النار في غزة

صحيفة الخليج 365 : أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار قدمه الأردن يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حركة "حماس".

وصوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار مقابل 14 دولة وامتنعت 45 دولة عن التصويت، واندلع التصفيق في قاعة الجمعية عندما تم عرض نتيجة التصويت. حسب cnn.

ويدعو القرار إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية"، وكذلك "وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ومستدام وآمن ودون عوائق"، ويطلب من إسرائيل إلغاء أمرها بإخلاء شمال غزة.

ويدعو القرار أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني" لكنه لا يذكر اسم "حماس" باعتبارها الخاطف.

وأدانت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الاقتراح، بحجة أنه لا يتضمن انتقادا صريحا لـ"حماس.