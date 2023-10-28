شكرا لقرائتكم خبر عن قنبلة فرد سحرية.. كيراتين طبيعي 100% لفرد الشعر من أول مرة ..النتيجة في شعرك ستذهلك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الشعر هو تاج المرأة، وحلم كل فتاة أن يكون شعرها ناعمًا ومستقيمًا، خاصةً صاحبات الشعر المجعد أو الخشن، وقد ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من المنتجات الكيميائية التي تُستخدم لفرد الشعر

ولكن هذه المنتجات قد تلحق الضرر بالشعر على المدى الطويل، لذا، تبحث الكثير من النساء عن طرق طبيعية لفرد الشعر، ومن هذه الطرق استخدام كيراتين الزيوت الطبيعية.

كيراتين الزيوت السبعة لفرد الشعر وصفة الزيوت السبعة لفرد الشعر هي وصفة طبيعية تساعد على فرد الشعر المجعد وجعله أكثر سلاسة ولمعانًا، وتتكون الوصفة من سبع زيوت أساسية، لكل منها فوائده الخاصة للشعر، وهي:زيت الزيتون: يمنح الشعر النعومة والترطيب، ويساعد على فك التشابك. زيت اللوز الحلو: يعالج جفاف الشعر ويجعله أكثر مرونة. زيت الأرجان: يقوي الشعر ويحميه من التلف. زيت الخروع: يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه. زيت إكليل الجبل: ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد على نمو الشعر. زيت اللافندر: يعالج قشرة الشعر ويمنح الشعر رائحة جميلة. زيت النعناع: ينشط فروة الرأس ويمنح الشعر لمعانًا.

طريقة تحضير كيراتين الزيوت الطبيعية للشعر اخلطي جميع الزيوت معًا في وعاء صغير. سخني الخليط قليلًا في الميكروويف أو على نار هادئة.

دلكي الخليط على شعرك المبلل، واتركيه لمدة ساعة على الأقل. اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر. كرري هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فوائد الزيوت السبعة للشعر تساعد الزيوت السبعة على ترطيب الشعر وجعله أكثر نعومة. تعالج الزيوت السبعة جفاف الشعر وتقصفه.

تحمي الزيوت السبعة الشعر من التلف. تعزز الزيوت السبعة نمو الشعر وتمنع تساقطه. تعالج الزيوت السبعة قشرة الشعر. تمنح الزيوت السبعة الشعر رائحة جميلة.