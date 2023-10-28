شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تعلق الدراسة الحضورية للدراسات العليا والبرامج التنفيذية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية، وتحويل المحاضرات عن بُعد.

وأشارت الجامعة أن هذا القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، كما يأتي حرصًا على سلامة الجميع.

الطقس في جدة

كان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم، في تحديث له، تحذيرًا عالي الدرجة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على محافظتي جدة ورابغ وكذلك الأجزاء الساحلية.

ولفت إلى أن الحالة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ اليوم الساعة الرابعة عصرًا وتستمر حتى الساعة الثانية عشر صباح يوم الأحد.