شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: هطول مزيد من الأمطار على المدينة المنورة وجدة ورابغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء الجمعة أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.

وارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

طقس مكة المكرمة

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، في تحديث له، تحذيرًا عالي الدرجة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على محافظتي جدة ورابغ وكذلك الأجزاء الساحلية.

ولفت إلى أن الحالة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ اليوم الساعة الرابعة عصرًا وتستمر حتى الساعة الثانية عشر صباح يوم الأحد.