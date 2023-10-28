شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جنوني لسعر سيارة هيونداي 2024 في السعودية .. تعرف على السعر الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هبوط جنوني لسعر سيارة هيونداي 2024 في السعودية، لا شك أن امتلاك سيارة من الأمور الضرورية للجميع، ولكن يرغب الجميع في البحث عن سيارة ليست مرتفعة في السعر، حيث يلجأ البعض إلى سيارات مستعملة لهذا الغرض، ولكن وفر وكلاء وموزعي سيارة هيونداي توسان 2024 سعر تنافسي مع أفضل المواصفات والإمكانيات.

هبوط جنوني لجميع فئات سيارة هيونداي توسان في السعودية

تشهد سيارة هيونداي توسان انخفاض في الأسعار على الرغم من مواصفاتها الهائلة فهي توفر للمشتري كل ما يرغب به من مزايا بسعر مناسب للغاية، كما أنها تحتوي على مساحة شحن كبيرة خلف المقاعد الخلفية.

مواصفات هيونداي توسان

تحتوي السيارة على العديد من المزايا الرائعة التي يرغب بها الجميع ومنها:

نوعين محرك الأول بسعة 2 لتر والثاني بسعة 1.6 لتر.

تصميمها جذاب للغاية.

تحتوي على العديد من التقنيات الحديثة المريحة للسائق.

تمتلك السيارة مقاعد واسعة تناسب الجميع حيث تتسع لأكثر من 5 ركاب.

يوجد بالسيارة تكييف وريموت كنترول.

إمكانية تعديل مقعد السائق.



يوجد بها نظام مانع انغلاق العجلات خلال الفرملة.

غير مستهلكة للوقود.

تتحمل سيارة هيونداي الطرق الوعرة وكذلك التضاريس.

تعمل بنظام الدفع الرباعي.

يمكن الدخول بدون مفتاح.

تحتوي على مصابيح خلفية ليد.

يمكنها الثبات على الطريق أطول فترة ممكنة.

اسعار سيارة هيونداي توسان 2024 في السعودية

يوجد هبوط جنوني لأسعار هيونداي لجميع فئات السيارة في الأسواق السعودية، حيث نجد أن سعرها هو:



هيونداي توسان كمفورت 117.800 ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي توسان SEL 30 ألف دولار.



لقد لوحظ انخفاض أسعار جميع فئات سيارة هيونداي 2024 في السعودية على الرغم من مواصفاتها المميزة، حيث تمتلك جميع المواصفات التي يبحث عنها المشتري، ونجد أن جميع الفئات شهدت هبوط في أسعارها بشكل جنوني خلال هذه الفترة.