السعودية | محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يكرم المتأهلين في “معسكر تحدي الفضاء”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كرّم معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الدكتور بدر البدر ، المتأهلين في “معسكر تحدي الفضاء”، بمشاركة أكثر من 100 مبتكر من طلاب مرحلة البكالوريوس وحديثي التخرج في مجال علوم وهندسة الفضاء، والذي نظمته الهيئة ضمن أدوارها الممكّنة للقدرات الوطنية في مجال الفضاء، والمنعقدة في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية.

وجرى خلال المعسكر تعريف المشاركين بإدارة البرامج الفضائية، وأساسيات تصميم الرحلات المأهولة، ومهارات التصميم وحل المشكلات، إضافة إلى مهارات العمل الجماعي وإدارة فرق العمل، كما شهد المعسكر تنافس المشاركين على تصميم حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه رواد الفضاء والمشاركين في الرحلات المأهولة.

أقيم معسكر تحدي الفضاء على مدى 10 أيام لتقديم تجربة التعليم التطبيقي، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين في مجال الفضاء، بهدف تنمية معرفة ومهارات المشاركين، ورفع قدرات الكفاءات الوطنية، وبناء جيل مبدع ورائد، وإلهام الأجيال المقبلة وتعريفهم بفرص المستقبل في مجال الفضاء.

يشار إلى أن معسكر تحدي الفضاء يأتي ضمن مساعي هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية واختصاصاتها التنظيمية لقطاع الفضاء، والتي ترمي إلى تحفيز الابتكار وإلهام الأجيال وتعزيز مستهدفات المملكة لقيادة الفضاء وتبنّي أنشطته الناشئة وتوفير الخبرات والقدرات التنظيمية الوطنية بمجال الفضاء.