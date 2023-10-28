السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 16,000 كرتون تمر للأسر اللاجئة في قضاء الضنية شمال لبنان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 16,000 كرتون تمر على الأسر اللاجئة والأسر الأكثر احتياجا في المجتمع المستضيف في قضاء الضنية شمال لبنان، استفاد منها 80.000 فرد، ضمن مشروع توزيع التمور في جمهورية لبنان للعام 2023م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا في العالم.