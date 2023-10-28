شكرا لقرائتكم خبر عن خلي بالك من صحتك .. قد يظهر أولا كألم بالظهر .. تحذير من ” القاتل الصامت “ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر ألم الظهر واحد من أبرز المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص، فنجد أنه من الممكن أن يكون ألم الظهر في بعض الحالات علامة قوية على عدد من المشكلات الصحية المختلفة، ومن أبرزها عن الاصابة بمرض سرطان عنق الرحم، والذي قد يظهر عنه عدد من العلامات.

وقد اشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، الى أنه بناءً على عدد من الدراسات التي جاءت في هذا الصدد، فقد أكدت على أن الألم المستمر الموجود في أسفل الظهر، أو الحوض، أو الزائدة الدودية التي يتعرض لها عدد كبير من الحالات، يعد أحد أعراض المرض، ونجد أنه بناءً على ما تم نقله عن إيف أبيل، والتي تعد المؤسسة الخيرية الرائدة في مجال علاج سرطان النساء في المملكة المتحدة، فقد أشارت الى أنه يتم تشخيص حوالي 3200 امرأة بسرطان عنق الرحم وذلك في المملكة المتحدة كل عام، وقد أكدت على أنه “الشكل الأكثر شيوعا” للسرطان لدى النساء في سن 35 عاما أو أقل.

علامات مبكرة للاصابة بسرطان عنق الرحمآ

وبناء على الدراسات فقد أشارت إلى أنه لا تكون أعراض سرطان عنق الرحم واضحة دائما، وفي الكثير من الأحيان نجد أن هذا المرض لا يظهر عنه أي أعراض حتى تصل إلى مرحلة متقدمة، وقد اكدت الدراسات على أن بعض النساء لا يعانين من أي علامات لسرطان عنق الرحم على الإطلاق، وهو ما يجعل من حضور جميع مواعيد فحص عنق الرحم في غاية الأهمية.