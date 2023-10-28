انت الان تتابع "36" مئوية.. جدة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أكتوبر 2023, 7:47 صباحاً

كشف المركزُ الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جدة "36" مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة "10" مئوية. وأوضح المركز أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقّعة اليوم في جدة "36" مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة وينبع "35" درجة، وكل من المدينة المنورة والعلا "34" درجة، والدمام والأحساء "33" مئوية. وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ"10" مئوية، تليها أبها والباحة "15" درجة، والطائف ورفحاء "17" مئوية، وعرعر والتنهات وطريف والقريات والدهناء "18" درجة، وسجلت مكة المكرمة وجدة وأبها وحائل والباحة وجازان والطائف والقنفذة وينبع والسودة، أعلى رطوبة بنسبة "95%".

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