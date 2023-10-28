ضبط امرأة عطلت حركة المرور بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، امرأة ظهرت في مقطع مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد الشوارع العامة بالرياض.

وقال الأمن العام: جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

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