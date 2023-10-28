تراند اليوم : "انتظروا النكبة الكبرى".. شاهد: مستوطنون يهود يوزعون منشورات تهديد لسكان الضفة الغربية ويطالبونهم بالترحيل القسري إلى هذه الدولة

صحيفة الخليج 365: تناولت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ليل الجمعة السبت، منشورا يُعتقد أن مستوطنين يهود وزعوه في الضفة الغربية، ويهددون فيه أهلها بالترحيل القسري إلى الأردن.

وجاء فيه أن حركة حماس ارتكبت "أكبر خطأ تاريخي معلنة عن الحرب علينا"، في إشارة إلى الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته الحركة على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر الجاري.

ولا يحمل المنشور توقيع جهة ما، لكنه خاطب الفلسطينيين بـ"أهالي العدو في الضفة اليهودية". وتابع: "أردتم نكبة مثيلة بـ1948، فوالله سننزل على رؤوسكم الطامة الكبرى قريبا".

وهدد المنشور سكان الضفة الغربية، قائلا إن أمامهم فرصة "للهروب إلى الأردن قبل أن نطردكم بالقوة".

وقالت "هآرتس" إن فلسطينيين في الضفة عثروا على هذا المنشور ملقى على سياراتهم في بلدة دير استيا بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وأضافت أنه بعد هجوم للمستوطنين على بساتين الزيتون التي يحل موسم حصاده هذه الأيام في دير استيا، عثر سكان هناك على المنشورات، وكانت موضوعة على الزجاج الأمامي لسيارات عدد من سكان البلدة.