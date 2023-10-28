تراند اليوم : تعرف على 14 دولة صوتت ضد قرار الأمم المتحدة ورفضت وقف إطلاق النار في غزة

صحيفة الخليج 365: رفضت 14 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب صورة نشرها موقع سكاي نيوز فإن الدول هي: أستريا، كرواتيا ، فيجي، التشيك، غواتيمالا، هنغاريا، إسرائيل، جزيرة مارشال، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا، أمريكا.

كما امتنعت 45 دولة عن التصويت من بينها: العراق وتونس عربيا وألبانيا وبريطانيا وصربيا وأستراليا والدنمارك وألمانيا وكندا والهند والأوروغواي.

فيما أيدت 120 دولة القرار من بينهم فرنسا وبلجيكا وإيران وسط تصفيق حار من الحضور.