اخبار السعوديه

تراند اليوم : تعرف على 14 دولة صوتت ضد قرار الأمم المتحدة ورفضت وقف إطلاق النار في غزة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

تعرف على 14 دولة صوتت ضد قرار الأمم المتحدة ورفضت وقف إطلاق النار في غزة

United Nations General Assembly

صحيفة الخليج 365: رفضت 14 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب صورة نشرها موقع سكاي نيوز فإن الدول هي: أستريا، كرواتيا ، فيجي، التشيك، غواتيمالا، هنغاريا، إسرائيل، جزيرة مارشال، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا، أمريكا.

كما امتنعت 45 دولة عن التصويت من بينها: العراق وتونس عربيا وألبانيا وبريطانيا وصربيا وأستراليا والدنمارك وألمانيا وكندا والهند والأوروغواي.

فيما أيدت 120 دولة القرار من بينهم فرنسا وبلجيكا وإيران وسط تصفيق حار من الحضور.

تعرف على 14 دولة صوتت ضد قرار الأمم المتحدة ورفضت وقف إطلاق النار في غزة
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا