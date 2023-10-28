تراند اليوم : مي العيدان تهاجم بوسي شلبي: هذي النسوان اللي ترضى بالشتيمة عشان تبقى ترند لأن ما عندها موهبة -فيديو

صحيفة الخليج 365: سخرت الإعلامية مي العيدان، من إطلالة الإعلامية المصرية بوسي شلبي، وذلك بعد اختيارها

وأظهر مقطع فيديو، بوسي شلبي تختار قبعة بتصميم مختلف وغريب، معلنة أنها سترتديها في أقرب مهرجان فني.

وأطلت بوسي بقبعة بتصميم غريب يتدلى منها عند الجبهة صفوف من الإكسسوارات، معلقة: "عارفة إن التصميم غريب لو لبسته هتشتموني، بس هو موضة إن شاء الله في أقرب مهرجان ألبسها".

ومن جهتها، أعادت مي العيدان نشر الفيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليه: "بوسي شلبي.. يعني إنتي عارفة إنك راح تتشتمي طب لازمة الكاب إيه.. هذي النسوان اللي ترضى بشتيمة وبأي حاجة عشان تبقى ترند لأن ما عندها موهبة في أي شيء بالحياة صدق الزعيم لما قال بتحطي نفسك بمواقف ....".