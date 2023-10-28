السعودية | الحصيني: بدء الحالة الثانية لموسم الوسم

وتوقع الحصيني، عبر منصة (إكس)، استمرار تلك الحالة عدة أيام وتتمركز، في بدايتها على القطاع الغربي من المملكة خلال “48” ساعة القادمة من يوم السبت وحتى اليوم التالي له.

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