السعودية | الحصيني: بدء الحالة الثانية لموسم الوسم

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الحصيني: بدء الحالة الثانية لموسم الوسم والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أكد الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، بدء ثاني حالات موسم الوسم اليوم السبت.
وتوقع الحصيني، عبر منصة (إكس)، استمرار تلك الحالة عدة أيام وتتمركز، في بدايتها على القطاع الغربي من المملكة خلال “48” ساعة القادمة من يوم السبت وحتى اليوم التالي له.
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وتابع الباحث في الطقس، أن تلك الحالة تؤثر على مكة وسواحلها وجدة ورابغ والقنفذة والليث تمتد نحو شمال شرق ناحية منطقة المدينة بما فيها المدينة نفسها بأمطار من متوسطة إلى غزيرة جدا وسيول عليها وحبات برد ورياح.
كذلك توقع الحصيني، استمرار الأمطار بمعدلات من متوسطة إلى غزيرة، مع تدفق سيول نواحي أجزاء من تبوك والجوف وحائل والباحة وعسير وجازان وغرب القصيم تمتد إلى الإمارات وسلطنة عمان واليمن.
28 أكتوبر 2023 - 10:09 صباحًا