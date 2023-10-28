السعودية | بـ”36″ مئوية.. جدة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركزُ الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جدة “36” مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة “10” مئوية.

وأوضح المركز أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقّعة اليوم في جدة “36” مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة وينبع “35” درجة، وكل من المدينة المنورة والعلا “34” درجة، والدمام والأحساء “33” مئوية.