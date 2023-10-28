السعودية | بـ”36″ مئوية.. جدة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدني

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بـ”36″ مئوية.. جدة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدني والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
كشف المركزُ الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جدة “36” مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة “10” مئوية.
وأوضح المركز أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقّعة اليوم في جدة “36” مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة وينبع “35” درجة، وكل من المدينة المنورة والعلا “34” درجة، والدمام والأحساء “33” مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ”10″ مئوية، تليها أبها والباحة “15” درجة، والطائف ورفحاء “17” مئوية، وعرعر والتنهات وطريف والقريات والدهناء “18” درجة،
وسجلت مكة المكرمة وجدة وأبها وحائل والباحة وجازان والطائف والقنفذة وينبع والسودة، أعلى رطوبة بنسبة “95%”.