طالب سعودي يفوز بقضية ضد فندق أمريكي بعد فقدانه أمتعته

قضى طالب سعودي ثلاثة أيام في فندق “كييربي” بولاية تكساس في شهر يوليو الماضي. وفي اليوم الأخير، ترك أمتعته في مخزن الأمتعة بالفندق، لحضور مباراة في كرة القدم الأمريكية.

بعد عودته، اكتشف الطالب أن أمتعته قد فقدت وتم تسليمها لشخص آخر دون التحقق من هويته. وتم الكشف عن ذلك من خلال كاميرات المراقبة الموجودة في غرفة الأمتعة.

رفض الفندق مطالبات الطالب بتعويضه عن فقدان أمتعته، وتم رفع دعوى قضائية ضد الفندق في محكمة مقاطعة “فورت بيند” بمدينة هيوستن.

قدم الطالب أدلة تثبت وجود هاتف آيفون حديث وجهاز لاب توب وملابس في أمتعته، وقدرت قيمتها بنحو 3 آلاف دولار.

طلب القاضي من الفندق تقديم فيديو من كاميرات المراقبة يصور الواقعة. واتضح من خلال لقطات المراقبة أن الفندق متورط بالإهمال؛ حيث سمح لشخص غير معروف بدخول غرفة الأمتعة دون التحقق من هويته، وقام بأخذ حقيبتين، إحداهما للطالب السعودي وفقا لموقع سبق.

أصدرت المحكمة حكمًا لصالح الطالب، بتعويضه بمبلغ خمسة آلاف دولار، مع إلزام الفندق بإعادة مبلغ تكلفة الإقامة للأيام الثلاثة التي قضاها في الفندق.