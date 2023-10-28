شكرا لقرائتكم خبر عن ستفقد حياتك بلمح البصر: إحذر تناول الموز مع هذه الأطعمة مهما كان الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعتبر فاكهة الموز من أكثر الفواكه المحببة لدى الملايين حول العالم. نظراً لسهولة تناولها واحتوائها على نسبة عالية من السكر.

ويتناول البعض الموز برفقة أطعمة أخرى، والتي قد تتحد ما فيها من عناصر مع محتويات الموز مسببة مشاكل صحية خطيرة. وفقاً لما جاء في موقع “سبوتنيك”.

من بين تلك الأطعمة، البطيخ إذ لا ينصح بتناوله مع الموز لأن وضعهما مع بعضهما البعض يؤدي إلى تركيز أيونات البوتاسيوم في الدم. مما يؤدي إلى ضعف عضلة القلب وقصور الكلى وآلام المفاصل وانخفاض معدل ضربات القلب وبذلك يؤدي للوفاة.

وكذلك لا يفضل تناول الموز مع الألبان لأنها تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وأيضاً مشاكل في الطحال.

ويتسبب تناول الموز مع البطاطا في صعوبة الهضم، وبقاء الطعام فترة طويلة في المعدة والأمعاء. ما قد يسبب الانتفاخ، وحتى التسمم المزمن.

من ناحية أخرى، فإن الموز غني بالألياف ويحتوي كمية قليلة من الدهون، ما يجعله وجبة خفيفة ممتازة لفقدان الوزن.

ولكن يحتوي الموز على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية. حيث تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على 105 سعرات حرارية و27 غراماً من الكربوهيدرات.

ولكن استبعاد هذه الفاكهة من النظام الغذائي بسبب هذه العوامل لخشية زيادة الوزن قد يحرمك من فوائدها الصحية المذهلة. لذلك، وللحرص على فقدان الوزن والحصول على الفوائد يمكن تناول هذه الفاكهة بطرق معينة للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة. وذلك عن طريق أكل دقيق الشوفان مع الموز على الإفطار، أو تناول الموز مع زبدة الجوز أو المكسرات.