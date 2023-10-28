شكرا لقرائتكم خبر عن ضع قدميك داخل إناء فيه خل التفاح وملح لمدة15دقيقة فقط..وشاهدبنفسك المعجزةالتي ستحدث لك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

لخل التفاح العديد من الفوائد المعروفة وغير المعروفة، ولكن ماذا يحدث لقدميك بعد نقعها في خل التفاح يوميا لمدة 15 دقيقة، هذا ما يوضحه موقع "mindbodygreen".

نظرًا لخصائص خل التفاح المضادة للبكتيريا، يمكن أن يساعد في تحييد البكتيريا المسببة للرائحة على قدميك، إذ أظهرت الأبحاث أن له قدرات كبيرة في القضاء على البكتيريا، كما أنه قادر على تطهير سلالات متعددة من البكتيريا، بما في ذلك العديد من السلالات الشائعة في الجسم والمعروفة بأنها تسبب الرائحة، مثل المكورات العنقودية الذهبية.

2- علاج الالتهابات الفطرية:

"فرط نمو الفطريات هو في الواقع سبب سعفة القدم، أو ما يسمى بالقدم الرياضي، وتزدهر هذه الفطريات في ظروف رطبة ودافئة مثل قدمك بعد وضعها في الجوارب والأحذية طوال اليوم أو بعد التمرين.

ولكن ثبت أيضًا أن خل التفاح له فوائد مضادة للفيروسات ومضادة للفطريات وكلها مفيدة في دعم توازن الميكروبيوم لديك، بالإضافة إلى إنه يعمل عن طريق تدمير بنية خلايا الفطريات.

3- له فوائد لكامل الجسم:

بشكل عام، يمكن أن يخفف نقع القدم في خل التفاح من أي نوع من التوتر، وتشير الدراسات إلى أنه يساعد في تخفيف القلق ويحسن نوعية النوم والتقليل من ارتفاع ضغط الدم.

ووجدت إحدى الدراسات التي تمت مراجعتها عام 2016 أن نقع القدم ليلًا كان قادرًا على مساعدة المرضى على النوم بشكل سليم طوال الليل، وتحسن مستويات الطاقة لديهم.

4- خيار رائع لمن ليس لديهم حوض استحمام:

ليس كل منزل أو شقة بها حوض استحمام للنقع، وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص، يبدو الاستمتاع بالعديد من فوائد العلاج المائي بعيد المنال.

ومع ذلك، قد تتمكن من الحصول على العديد من الفوائد في جزء صغير من المساحة، بدلًا من حوض الاستحمام الواسع، كل ما تحتاجه هو وعاء يخزن الماء ويتسع لقدميك.

5- التقشير الكيميائي:

يمكنك تجربة نقع القدم بخل التفاح لمنح الجلد والأظافر تقشيرًا كيميائيًا ناعمًا، وهذا التقشير اللطيف أفضل من تلك الأحجار القاسية التي يُحتمل أن تكون حجر الخفاف أو الملفات التي تشبه ورق الصنفرة.

بالإضافة إلى أن خل التفاح له خصائص حمض ألفا هيدروكسي الطبيعية، وبالتالي قد يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة وتشجيع تجدد الخلايا.

وعلى وجه التحديد، يحتوي خل التفاح على "أحماض ألفا هيدروكسي مثل أحماض اللاكتيك والليمون والماليك، تعمل هذه الأحماض على تقشير الطبقات العلوية من الجلد، وإظهار البشرة التي تبدو أكثر نعومة ورطوبة.

كيفية نقع قدمك في خل التفاح في المنزل.

ببساطة املأ حوض الاستحمام أو وعاء كبير من الماء الدافئ وخل التفاح، ثم انقع قدميك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفها بالماء.

فوائد نقع القدمين بالماء والملح

تنبع فوائد نقع القدمين بالماء والملح من استخدام الملح المخصص والذي يدعى الملح الإنجليزي (Epsom)، حيث أن فوائد الملح الإنجليزي تشمل ما يأتي:

1. يقلل من الام القدم عند الرياضيين

من أهم فوائد نقع القدمين بالماء والملح أنه يعمل على التقليل من الألم الذي يشعر به الرياضيين على وجه الخصوص، وهذا لا يعني انه مخصص للرياضين فقط، وإنما يستطيع الجميع استخدام الوصفة في حال عدم وجود مانع طبي.

2. يحد من خطر الإصابة بالقدم الرياضي

يعاني الكثيرين من الإصابة بالقدم الرياضي الناتجة عن الفطريات، وقد يلجأون إلى استخدام تقنية نقع القدمين بالماء والملح.

يجدر الذكر أن الملح الانجليزي لا يقتل الفطريات التي تسبب الإصابة بالقدم الرياضي، إلا أنه قد يساعد في التخلص من الرطوبة، مما يجعل منطقة القدمين أقل ملائمة للفطريات.

3. يخفف من الإصابة بالالتهابات

أحد فوائد نقع القدمين بالماء والملح أنه يخفف من الإصابة بالالتهابات، حيث يدعي البعض أن الملح الانجليزي يساعد في إزالة السموم من الجسم، إلا أنه لا يوجد حتى الان دراسات علمية تؤكد ذلك.

السبب وراء هذا الاعتقاد هو أن امتصاص الجلد لمادة المغنيسيوم الموجودة في هذا الملح من شأنها أن تزيد من مستويات المعدن في الجسم، وبتالي التقليل من الالتهاب.

قد يؤدي تقليل الالتهاب إلى تخفيف الألم والتصلب المرتبطين بحالات التهاب المفاصل، والنقرس.

4. يساعد في تقشير الجلد

يعد نقع القدمين بالماء والملح طريقة جيدة من أجل التخلص من الجلد الميت القديم، واستبداله بطبقة جديدة صحية.

لتقشير الجلد فقط يتم نقع القدمين بالماء والملح، وتركها رطبة وناعمة، مع ضرورة تجفيفها جيدًا بعد الانتهاء من ذلك.

5. يقلل من الرائحة الكريهة للأقدام

قد يساعد أي نوع من نقع القدم في تقليل الرائحة وتنظيف القدمين، حيث أن من فوائد نقع القدمين بالماء والملح المساهمة في التخلص من البكتيريا التي تسبب هذه الرائحة.

طريقة تحضير الماء والملح لنقع القدمين من أجل الاستفادة من فوائد نقع القدمين بالماء والملح يفضل القيام بغمر القدمين بالماء الدافئ والملح، حيث يتم تحضير المحلول من خلال الخطوات الاتية:

ملء وعاء أو حوض بما يكفي من الماء الدافىء حتى تغطي القدمين للكاحل. إضافة نصف أو ثلاثة أرباع كوب من الملح الإنجليزي إلى الماء. نقع الأقدام من 20 إلى 30 دقيقة تقريبًا. تجفيف الأقدام جيدًا بعد النقع حتى لا تنمو البكتيريا."