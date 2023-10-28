انت الان تتابع إسرائيل تكثف قصفها على غزة وتوسع عملياتها البرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "يوسع" عملياته البرية في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصفٍ غير مسبوق منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الحالي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية تشن عمليات "داخل قطاع غزة على غرار ما فعلت" في الليلة السابقة عندما نفّذ الجيش الإسرائيلي توغلاً في القطاع المحاصر قبل أن ينسحب مجدداً.

يأتي ذلك في وقتٍ حذّرت الأمم المتحدة من "وابلٍ غير مسبوق من المآسي" في القطاع الذي يعاني سكانه، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، حصاراً كاملاً.

وفي نيويورك، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، في قرارٍ أُقر بأغلبية كبيرة بـ"هدنة إنسانية فورية".

والقرار غير الملزم الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة لعدم إشارته إلى حركة حماس، أيّده على وقع التصفيق 120 عضوا وعارضه 14 فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضواً في الجمعية العامة.

وفي وقتٍ سابقٍ، حذّر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، من أنه "دون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسي الإنسانية".