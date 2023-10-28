بالفيديو.. تحذير من الرياح الهابطة ترسله "الأرصاد" و3 صفات تؤطر لها

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محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #نحيطكم_بأجوائكم، حذّر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، من الرياح الهابطة ومخاطرها.

وأوضح المركز، عبر فيديو على حسابه بمنصة "إكس"، يقول: "احذر الرياح الهابطة؛ شديدة السرعة، مفاجئة وفترتها قصيرة، وآثارها خطيرة".

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