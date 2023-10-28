انت الان تتابع من معبر رفح.. "20" شاحنة جديدة تعبر اليوم نحو غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أكتوبر 2023, 9:21 صباحاً

بتحرّك "20" شاحنة من شاحنات المساعدات الإنسانية من الجانب المصري من معبر رفح باتجاه معبر العوجا؛ لفحصها قبل إعادة توجيهها إلى الجانب الفلسطيني من رفح. وتشكل تلك الشاحنات الدفعةَ السادسة من المساعدات بعد توقّف استمر 3 أيام منذ إرسال آخر دفعة الأربعاء الماضي، التي أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استلامَ "10" شاحنات منها أمس الجمعة، فيما لا تزال 10 شاحنات أخرى من الدفعة الخامسة معطّلة في محيط معبر العوجا - نيتسانا بانتظار الانتهاء من إجراءات التفتيش المعقدة. ومنذ السبت الماضي سمح بوصول "84" شاحنة مساعدات إغاثية فقط من بين مئات الشاحنات المصطفّة في محيط معبر رفح المصري ومدينة العريش. وتحمل تلك الشاحناتُ آلافَ الأطنان من الموادّ الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والملابس التي يحتاجها قطاع غزة في هذه الأوضاع الإنسانية المتدهورة. فيما تشير تقديرات المنظمات الدولية إلى أن الاحتياجات الفعلية للقطاع لا تقل عن "100" شاحنة يوميًّا؛ وهو ما يعكس البطءَ الشديد في وتيرة عبور الشاحنات نتيجة لإجراءات التفتيش الدقيق؛ الأمر الذي يعدّ إشكالية إنسانية؛ على حدّ وصف منظمة اليونيسف. فيما لم يسمح بإدخال شاحنات وقود إلى القطاع حتى الآن.

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