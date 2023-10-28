انت الان تتابع من الجو وثّقتها "الخليج 365".. شاهد أجواء جازان الخلابة التي زيّنتها الأمطار فجر اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أكتوبر 2023, 9:44 صباحاً

تعيش منطقة جازان منذ فجر اليوم، أمطاراً غزيرة، أسهمت في تنقية الجو، بينما عجّت شواطئ المنطقة وحدائقها بالمتنزهين والزوّار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة. وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان؛ تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً على ورود تنبيهٍ من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ يشير إلى تعرُّض المنطقة لنشاط رياحٍ سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة. وأهابت المديرية، بالجميع، أخذ الحيطة والتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها: عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول. فيما كثّفت أمانة منطقة جازان وبلدياتها التابعة لها جهودها للتعامل مع آثار الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة، وذلك بإشراف ومتابعة مباشرة من أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني. وأوضحت "الأمانة" أن فرق الطوارئ تعمل وفق الخطة المرسومة بكفاءة عالية واستجابة سريعة على مدار الساعة، إضافة إلى المتابعة الميدانية لرصد تجمعات المياه والتعامل معها خلال فترة الأمطار، مؤكدةً جاهزية المضخات لسحب وشفط المياه ضمن مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار. وأشارت إلى أن خطة الطوارئ جرى تطبيقها بمشاركة عددٍ كبيرٍ من الأفراد والمسؤولين والمقاولين والمعدات، داعية المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أي مواقع لتجمُّع مياه الأمطار عبر هاتف الطوارئ 940.

كانت هذه تفاصيل خبر من الجو وثّقتها "الخليج 365".. شاهد أجواء جازان الخلابة التي زيّنتها الأمطار فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.