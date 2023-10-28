انت الان تتابع "الأحوال المدنية" تحدّد 3 شروط تستدعي تغيير الصورة الشخصية في البطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حدّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الشروط التي تستدعي تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الأحوال.

وأوضحت الأحوال المدنية رداً على استفسار أحد المستفيدين، أنه يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تمّ تجديد الهوية الوطنية، أو بتغيُّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

كانت هذه تفاصيل خبر "الأحوال المدنية" تحدّد 3 شروط تستدعي تغيير الصورة الشخصية في البطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.