انت الان تتابع إنذار اللون الأحمر يلف 5 مناطق.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية وسيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة وجازان وعسير، متوقعاً هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريان للسيول.

وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في تبوك تستمر حتى الحادية عشرة مساءً، بكل من مدينتَي تبوك وتيماء.

وفي المدينة المنوّرة، تمتد فترة الإنذار الأحمر حتى الحادية عشرة مساءً، وتشمل محافظات: العيص وبدر والعلا وخيبر ووادي الفرع.

وأوضح "الأرصاد"، أن الإنذار في منطقة مكة المكرّمة يبدأ من الواحدة ظهراً للحادية عشرة مساءً، ويشمل محافظة خليص، ويبدأ من الرابعة عصراً حتى الثانية عشرة من صباح غد الأحد بالقنقذة والليث.

وفي جازان، يستمر الإنذار الأحمر حتى العاشرة مساءً، ويشمل محافظات الدرب وبيش، فيما يستمر في منطقة عسير حتى التاسعة مساء اليوم كلاً من: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.