بـ"16" فرقة إسعاف وعناية.. الهلال الأحمر بالجوف يرفع الجاهزيةَ ويتأهّب للحالة المطرية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أكتوبر 2023, 10:02 صباحاً

رفع فرعُ هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، جاهزيةَ الفرق الإسعافية والقيادة الميدانية؛ استعدادًا للحالة المطرية والتقلُّبات الجوية التي تمرّ بها المنطقة. وأوضح مساعدُ مدير عام فرع الهيئة للشؤون الفنية، نزال بن فرحان السليمان؛ أنه تم رفع الجاهزية لـ"14" فرقة إسعافية وفرقتَيْ عناية، إضافة إلى تجهيز فرق دعم، وذلك وفق ما يتطلّبه الموقف تحسُّبًا لأي طارئ من شأنه وقوع إصابات خطرة أو حوادث. ودعا المواطنين والمقيمين إلى الحيطة والحذر، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول، وتجنّب السرعة الزائدة أثناء القيادة منعًا للانزلاق، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه.

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