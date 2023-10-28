تراند اليوم : محكمة أمريكية تُصدر حكمها النهائي في قضية طالب سعودي ضد فندق بتكساس بعد فقدان أمتعته

صحيفة الخليج 365: قررت محكمة أمريكية، تعويض طالب سعودي بمبلغ 5 آلاف دولار، في قضية ضد فندق بولاية تكساس، بعد أن سُلمت أمتعته لشخص آخر خلال حضوره لمباريات في دوري كرة القدم الأمريكية.

تكلفة الإقامة

وتضمن القرار أيضا، إلزام الفندق بإعادة "470" دولارًا إلى حسابه، وهو مبلغ تكلفة الإقامة للأيام الثلاثة التي قضاها فيه.

لاب توب

وكان الطالب اكتشف بعد عودته من مباراة في كرة القدم الأمريكية بمدينة "هيوستن" في تكساس، أن أمتعته "لاب توب آبل وهاتف آيفون 14، وبعض ملابسه" فقدت وتم تسليمها لشخص آخر دون التحقّق من هويته أو بياناته.

دعوى قضائية

الجدير بالذكر أن الطالب رفع دعوى قضائية ضد الفندق في محكمة مقاطعة "فورت بيند" بمدينة هيوستن، بعد رفض الأخير مطالباته بتعويضه عن فقدان أمتعته، حيث قدم أدلة تثبت وجود هاتف آيفون حديث وجهاز لاب توب وملابس، بقيمة 3 آلاف دولار.