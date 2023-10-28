تراند اليوم : "ما زلنا بالميدان".. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات من دخول غزة ويكشف تفاصيل هجومه الموسع بمشاركة 100 طائرة حربية

صحيفة الخليج 365: كشف الجيش الإسرائيلي بعض التفاصيل عن العملية الموسعة التي نفذها، وشاركت فيها 100 طائرة حربية ناشراً مقاطع مصورة منها.

كما أكد اليوم السبت أن قواته التي توغلت ليلاً شمال غزة ووسعت عملياتها، لا تزال في الميدان، بعد أن دخلت من 3 محاور، من بيت لاهيا وبيت حانون وشرق البريج.

في حين أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أنها استهدفت الليلة الماضية نحو 150 هدفا تحت الأرض شمال غزة، بينها أنفاق يستعملها مقاتلو حركة حماس.

كما أشارت في بيان عبر منصة "إكس" أنه تم القضاء على عناصر من الحركة، وتدمير مواقع قتالية، وبنى تحتية تحت الأرض للحركة. وأوضحت أن 100 طائرة مقاتلة شاركت في القصف على شمال غزة.