تراند اليوم : شاهد.. حجم الدمار في قطاع ‎غزة بعد القصف العنيف الذي نفذه الجيش الإسرائيلي

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو حجم الدمار الحاصل في قطاع غزة بعد قصف عنيف وغير مسبوق نفذه الجيش الإسرائيلي واستهدف مناطق واسعة.

وأظهر الفيديو انهيار المباني، فيما تجمع عدد من الفلسطينيين يحاولون البحث عن مصابين أو قتلى تحت الأنقاض.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إن 100 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، شاركت في قصف أهداف بقطاع غزة خلال ليل الجمعة السبت.

وجاء تصريح الجيش الإسرائيلي بعد ليلة من الضربات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة، الذي انقطعت عنه خدمات الاتصالات والإنترنت، بعد أن كانت قطعت عنه الكهرباء، الأمر الذي زاد من عزلة القطاع بشكل شبه كامل.

واستمر انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات لأكثر من 10 ساعات حتى وقت مبكر اليوم السبت.