شكرا لقرائتكم خبر عن الحملات الميدانية المشتركة: ضبط 17260 مخالفًا للأنظمة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 4 / 4 / 1445 هـ الموافق 19 / 10 / 2023 م حتى 10 / 4 / 1445هـ الموافق 25 / 10 / 2023م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 17260 مخالفًا، منهم 10819 مخالفًا لنظام الإقامة، و4090 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و 2351 مخالفًا لنظام العمل.

العبور غير الشرعي للحدود

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 703 أشخاص 37% منهم يمنيو الجنسية، و62% إثيوبيو الجنسية، و1% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 23 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط 24 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 48405 وافدين مخالفين، منهم 40915 رجلاً، و7490 امرأة.

مخالفات الإقامة

خامسًا: تم إحالة 42495 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2199 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9239 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.