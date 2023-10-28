شكرا لمتابعة خبر عن مزارع ينجح في زراعة شجر البابايا الاستوائي في رفحاء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استطاع المزارع فواز الشمري من زراعة شجر البابايا الاستوائي، وذلك من خلال خلق بيئة مماثلة لبيئتها، في رفحاء.

وقال الشمري أن التحدي الأكبر كان في زراعتها في شمال المملكة، وهي من المناطق الحارة صيفًا، وباردة شتاءً، ونجحت تجربة الزراعة، حيث أثمرت، وبكميات جيدة.

وذكر الشمري تفاصيل نجاح التجربة، والتي استخدم فيها مصدات للهواء، وزود التربة بالمياه، واستخدام الأسمدة العضوية، التي تساعد على تدفئة شجر البابايا وقت السقيع.