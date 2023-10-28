انت الان تتابع للوقاية من الأمطار الغزيرة والعواصف.. 7 إرشادات مهمة من "هيئة الصحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أكتوبر 2023, 10:36 صباحاً

وجّهت هيئة الصحة العامة "وقاية" مجموعة من النصائح والإرشادات للوقاية من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية. وشدّدت "وقاية" على ضرورة التحقق من حالة الطقس من المصادر المعتمدة، وإغلاق النوافذ بشكلٍ محكم، والحرص على عدم الخروج من المنزل وقت الأمطار والعواصف إلا للضرورة. ونوّهت في إنفوجرافيك لها بضرورة القيادة ببطء وحذر وقت الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمُّع المياه الراكدة، أو لمس الأسلاك الكهربائية، ويفضل فصل الأجهزة الإلكترونية أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

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