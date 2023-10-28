انت الان تتابع "الزعاق": مبشرات الأمطار الوسمية مستمرة اليوم على مناطق عدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أكتوبر 2023, 11:03 صباحاً

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ أن الأمطار الوسمية مازالت مبشرة، اليوم السبت، على جازان والقنفذة والليث وعسير والباحة ومكة المكرّمة وجدة وذهبان ورابغ والمدينة المنوّرة والعيص ووادي الفرع وحائل والجوف وتبوك وتيماء، بسبب مؤثرات إعصار "تيج". وأضاف الزعاق؛ أنه من محاسن التوقيت لهذا الإعصار، أنه نشر الرطوبة التي تنقلها الرياح الجنوبية إلى الأماكن الوسطى والشمالية وأجزاءٍ من الشرقية والغربية للمملكة. ولفت في فيديو على حسابه في "إكس"، إلى أن سلطنة عُمان أخذت حصة الأسد من هذا الإعصار من ناحية الأمطار.

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